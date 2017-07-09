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Активная молодежь УФО соберется на форуме "Сообщество"

20:16 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

С 20 по 21 июля в Тюмени пройдет форум активных граждан Уральского федерального округа "Сообщество". Этот форум станет пятым форумом в текущем году, организованным Общественной палатой Российской Федерации. Аналогичные события уже прошли в Ярославле, Красноярске, Казани и Ростове-на-Дону.

Форумы проводятся для некоммерческого сектора в регионах России и необходимы, чтобы выявить и обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения, а также поддержать наиболее активные и результативные практики гражданской активности, сообщает "Мой портал".

В ходе форума регионы представят лучшие практики добровольчества, социального предпринимательства, взаимодействия бизнеса, власти и НКО. За два дня участники обсудят актуальные вопросы на дискуссиях, примут участие в тренингах, мастер-классах, презентуют свои проекты и за 1,5 часа найдёт партнёров на площадке "Акселерация межсекторного сотрудничества".

"В проекте заявлены интересные спикеры, я хочу послушать их истории, чтобы не повторять их ошибок. Я презентую проект "Будь в Сети", который планирую реализовать в 4 квартале текущего года. Премия будет присуждаться лучшим сайтам и молодёжным порталам, выбирать которые будут эксперты и зрители. Форум "Сообщество" поможет мне доработать проект, чтобы воплотить его в жизнь", - рассказала участница из Тюмени Ольга Киселёва.

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