Владимир Путин посетит открытие выставки ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин совершит 9-10 июля рабочую поездку в Екатеринбург, глава государства примет участие в открытии международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, сообщила пресс-служба президента.

Главной темой выставки в этом году будет "Умное производство". В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

"В ходе рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс "Дацюк-арена"", - говорится в сообщении пресс-службы. Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды "НЕОПЛАН" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. На ледовых площадках и в специализированных тренажерных залах этого современного хоккейного центра общей площадью 6 тыс. кв. метров в настоящее время обучается 600 юных спортсменов, сообщает "Интерфакс".