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11 июля - события дня

18:00 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

В Тюмени в 11 часов начнется выезд на строящийся объект - Масловский взвоз, в 11 часов 30 минут - на место строительства школы в Восточном-2.

Этот день в истории:

В 1576 году английская экспедиция Фробишера открыла Гренландию.

В 1733 году в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возводившегося по проекту архитектора Доменико Трезини.

В 1905 году создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

В 1930 году открыт Новосибирский театр юного зрителя.

В 1945 году впервые был применен напалм.

В 2010 году сборная Испании по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу, победив в финале сборную Нидерландов.

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