12 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется заседание совета по реализации национальных проектов "Образование" и "Агропромышленный комплекс" и подписание соглашения между аграрным университетом Северного Зауралья и руководителями предприятий Тюменского района.

В Тюмени в 12 часов на ул. Советской, 61 (второй этаж) начнется совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской области.

В Тюменском районе в 16 часов в филиале центра "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" начнется областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Этот день в истории:

В 1590 году основан город Саратов.

В 1804 году В Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

В 1916 году во время Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.

В 1928 году советский ледокол "Красин" в арктических водах вблизи Шпицбергена спас экипаж дирижабля "Италия".

В 1931 году во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

В 1943 году в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны.

В 1962 году состоялся первый концерт группы Rolling Stones в Лондоне.

В 1988 году областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.

В 2009 году президентом Литвы впервые стала женщина — Даля Грибаускайте.

В 2011 году Нептун завершил первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.