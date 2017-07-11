Награждены победители областного этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Ежегодные победы тюменских предприятий на общероссийском уровне - свидетельство развития социальной ответственности регионального бизнес-сообщества.

Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

"По итогам конкурса прошлого года организации Тюменской области вновь стали призерами на федеральном уровне. Хочу пожелать победителям регионального этапа конкурса сохранить и приумножить потенциал, дающий право называться организацией высокой социальной эффективности", - подчеркнула она.

Награды получили:

- генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Задорожный за победу в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы", "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности";

- заместитель генерального директора филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" Виктор Шкандратов за победу в номинациях "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы", "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы";

- директор по персоналу ООО "Тюмень Водоканал" Марина Александрова за победу в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы";

- генеральный директор образовательного центра "ГЕЛИОС" Наталия Кузнецова за победу в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы", "Малая организация высокой социальной эффективности".

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. По каждой номинации конкурса определяются победители.

В 2017 году в департамент труда и занятости населения Тюменской области поступили заявки от восьми организаций, которые участвовали в 12 номинациях конкурса.

Пакеты документов, которые представляют организации-участники, рассматривает экспертная рабочая группа, в составе которой представители Объединения работодателей Тюменской области, Облсовпрофа, депутатского корпуса.

Победителями регионального этапа конкурса по номинации признаются организации, набравшие наибольшее количество баллов и утвержденные решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Победителями в номинациях федерального этапа конкурса признаются победители по соответствующим номинациям регионального этапа конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по Российской Федерации.

Подведение итогов Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности-2017" с утверждением победителей и призеров конкурса планируется в январе 2018 года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Соб. инф.