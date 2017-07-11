up

11.07.2017 вторник

EUR 68.7737

USD 60.3014

В Тюмени 17..19 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Награждены победители областного этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

16:05 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Ежегодные победы тюменских предприятий на общероссийском уровне - свидетельство развития социальной ответственности регионального бизнес-сообщества.

Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

"По итогам конкурса прошлого года организации Тюменской области вновь стали призерами на федеральном уровне. Хочу пожелать победителям регионального этапа конкурса сохранить и приумножить потенциал, дающий право называться организацией высокой социальной эффективности", - подчеркнула она.

Награды получили:

- генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Задорожный за победу в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы", "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности";

- заместитель генерального директора филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" Виктор Шкандратов за победу в номинациях "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы", "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы";

- директор по персоналу ООО "Тюмень Водоканал" Марина Александрова за победу в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы";

- генеральный директор образовательного центра "ГЕЛИОС" Наталия Кузнецова за победу в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы", "Малая организация высокой социальной эффективности".

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. По каждой номинации конкурса определяются победители.

В 2017 году в департамент труда и занятости населения Тюменской области поступили заявки от восьми организаций, которые участвовали в 12 номинациях конкурса.

Пакеты документов, которые представляют организации-участники, рассматривает экспертная рабочая группа, в составе которой представители Объединения работодателей Тюменской области, Облсовпрофа, депутатского корпуса.

Победителями регионального этапа конкурса по номинации признаются организации, набравшие наибольшее количество баллов и утвержденные  решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Победителями в номинациях федерального этапа конкурса признаются победители по соответствующим номинациям регионального этапа конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по Российской Федерации. 

Подведение итогов Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности-2017" с утверждением победителей и призеров конкурса планируется в январе 2018 года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: социальная сфера , Лариса Теплоухова , производственный травматизм , рабочие места , награждение , ЛУКОЙЛ , РН-Уватнефтегаз , бизнес , Тюмень Водоканал

Последние новости

17:43 Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде
17:32 "Игру престолов" покажут в московском метро
17:21 Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России
17:10 Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка в Тюменском районе
16:49 Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику
16:38 В Тобольске создают систему городской навигации
16:27 Запущена новая бонусная программа Tele2
16:16 Продажи электронных билетов на поезда выросли на треть
16:05 Награждены победители областного этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
15:54 Тобольский молодежный театр получил новое помещение Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: для региона важны все инвесторы без исключения

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Тюменские сельские ветеринары получат субсидии на жилье

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России

Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику

Тюменские предприниматели создали первую в России технологическую линию по производству сукралозы

Общество

"Игру престолов" покажут в московском метро

В Тобольске создают систему городской навигации

Запущена новая бонусная программа Tele2

Спорт

Овечкин огорчает соперников в Самаре

Сибиряк опередил соперников в "Березовой роще"

В Тюмень приедут две китайские хоккейные команды

Происшествия

Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде

Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка в Тюменском районе

В Бердюжском районе задержали банду черных лесорубов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+