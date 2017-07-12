13 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (проезд Геологоразведчиков 1, конференц-зал) начнется День открытых дверей для предпринимателей и публичное обсуждение обзора правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Тюменской области за второй квартал 2017 года с участием Государственной жилищной инспекции.

В Тюмени в 11 часов на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется футбольный флешмоб, посвященный Дню города.

В Тюмени в 14 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11) начнется заседание общественного совета при Главном управлении строительства.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Современные технологии в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний".

Этот день в истории:

В 1728 году русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание с Камчатки на север для открытия пролива между Америкой и Россией.

В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

В 1882 году в Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.

В 1908 году в Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

В 1930 году в Монтевидео прошло открытие первого чемпионата мира по футболу. В первенстве приняли участие 13 команд.