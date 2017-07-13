14 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов 45 минут в большом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-подход с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексея Голомолзина и заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по созданию пилотного проекта ценовой зоны для подготовки к переходу от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа на территории РФ.

В Тюмени в 10 часов в большом зале УМВД России по Тюменской области (ул. Водопроводная, 38) начнется заседание коллегии УМВД России по Тюменской области.

В Тюменском районе в оздоровительном центре санаторного типа "Серебряный бор" (9 км Салаирского тракт) начнется мероприятие "Летний лагерь – территория профориентации".

Этот день в истории:

В 1743 году родился Гавриил Романович Державин, русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.

В 1867 году в Великобритании Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

В 1897 году в России воскресенье объявлено официальным выходным днем.

В 1941 году впервые применили установку "Катюша".

В 1952 году американская компания "Дженерал моторз" объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

В 1968 году между СССР и США начались коммерческие авиарейсы.

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О демократизации и развитии телевидения в СССР".