14 июля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 13 часов 45 минут в большом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-подход с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексея Голомолзина и заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по созданию пилотного проекта ценовой зоны для подготовки к переходу от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа на территории РФ.
В Тюмени в 10 часов в большом зале УМВД России по Тюменской области (ул. Водопроводная, 38) начнется заседание коллегии УМВД России по Тюменской области.
В Тюменском районе в оздоровительном центре санаторного типа "Серебряный бор" (9 км Салаирского тракт) начнется мероприятие "Летний лагерь – территория профориентации".
Этот день в истории:
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