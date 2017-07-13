В Екатеринбурге водитель "Мерседеса" задавил сам себя

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Один человек погиб и один пострадал в дорожной аварии, произошедшей в Екатеринбурге.

Водитель машины "Мерседес Вито" при движении по ул. Бакинских Комиссаров со значительным превышением скорости во время перестроения из среднего ряда в правый не справился с управлением. Иномарку занесло, она наехала на припаркованные справа "Ниссан Кашкай" и "Киа Сид". Последнюю отбросило на шедшего по тротуару мужчину.

Затем "Мерседес" развернуло и опрокинуло. Так как водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из машины, и ей же его придавило. От полученных травм мужчина 1979 года рождения скончался на месте, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

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В городскую клиническую больницу №23 с ушибами с места аварии доставлен пострадавший пешеход 1977 года рождения.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.