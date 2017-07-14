Заводоуковским детям предлагают "Невероятные полеты на КНИГОлете!"

ото из архива Книжного обменника

В городских и сельских библиотеках начала работу первая смена летних досуговых площадок, на которых смогут отдохнуть более 700 юных жителей Заводоуковска, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Так, в детской библиотеке Заводоуковска ребята совершают "Невероятные полеты на КНИГОлете!" по книжным островам, в результате которых смогут открыть настоящий библио-континент.

В пригородной библиотеке участники площадки "Открывая книгу – открываешь мир" вместе с Незнайкой имеют возможность посетить Солнечный и Цветочный города. А в городе Друзей для них работает "Мастерская Тюбика", "Читалочка", "Кинозал Незнайки" и многие другие объединения.

Боровинская сельская библиотека пригласила ребят на "Книжный остров Доброты". С помощью познавательных и интеллектуальных игр читатели учатся доброте, вежливости и взаимоуважению. Настоящих непосед собрала площадка в Станционной сельской библиотеке: здесь девчонки и мальчишки проходят школу юных библиотекарей, участвуют в различных турнирах и конкурсах.