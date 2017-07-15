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Тюменцев приглашают поговорить о равенстве за завтраком

08:06 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

ВТюмени пройдет вторая лекция интеллектуального международного проекта CreativeMornings. Тема этого месяца — "Равенство". Слушателей ждут 28 июля, начало в 8 часов 30 минут. В качестве спикера выступит актриса Тюменского драматического театра, ведущая тренингов по ораторскому искусству, педагог по сценической речи и постановке голоса Диана Быстрицкая

"Я давно изучаю человеческое общение и предлагаю поговорить о равенстве "партнерском". Что такое "диалог"? Законы его построения, законы энергетического взаимодействия в речи, равенство слушающего и говорящего. Я поделюсь мыслями о равенстве творца и продюсера, расскажу на своем примере о том, как можно объединить творчество и бизнес", — рассказала Диана Быстрицкая.

Напомним, что лекции CreativeMornings бесплатные, совмещены с завтраком и ежемесячно проходят более чем в 160 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту пока присоединились три города: Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

До конца 2017 года пройдут еще пять лекций CreativeMornings. Тема августа — "Гениальный человек". В сентябре тюменцы обсудят сострадание, тема октября звучит как "Пионер", ноября — "Смерть", а декабря — "Контекст", пишет "Мегатюмень". 

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