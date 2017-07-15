up

15.07.2017 суббота

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Выставка военной миниатюры откроется в Тюмени

10:52 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
museum-72.ru

Тюменский музей покажет "Карманную армию". С 20 июля по 27 августа музей "Дом Машарова" и Тюменское общество моделистов представят специализированную выставку, сообщает департамент культуры Тюменской области. 

Посетители увидят около 100 предметов из личных коллекций моделистов Тюмени. От классической древности до XX века, с Запада и Востока, из мира фэнтези и советского детства пришли они, чтобы поделиться своими удивительными историями.

Военно-историческая миниатюра – отдельное огромное и невероятное интересное увлечение. Игра в солдатики существует уже не одну тысячу лет, уходя своей историей в далёкое прошлое. В археологических раскопках времен древней Греции, Рима и Египта ученые находят фигурки, которые по виду напоминали воинов. Изготавливали их из дерева, камня или бронзы.

В средние века, солдатиков начали делать из серебра и золота. Игрушки из такого материала стоили значительно дороже и предназначались лишь для царских семей и аристократов.

Открытие выставки состоится 20 июля 2017 года в 16 часов в музее "Дом Машарова" по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 24.

Последние новости

14:54 Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев
14:16 Вороны умеют планировать дела не хуже людей, считают ученые
13:45 Владимир Якушев научил московского шеф-повара готовить сибирскую уху Фото
13:39 Минобороны сообщило об окончании весеннего призыва
13:01 Финальные работы на эстакаде на улице Монтажников начнутся в сентябре
12:42 Ученые из МГУ создали новый антибиотик
12:37 "Сибирский разносол" объединяет и удивляет гостей фестиваля Фото
12:16 Книгу о тюменских журналистах выпустят к 75-летию Победы
11:41 "Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России
11:06 Шестой йога-марафон состоится в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев научил московского шеф-повара готовить сибирскую уху

Шестой йога-марафон состоится в Тюмени

Владимир Якушев: результаты ЕГЭ — основа для большой работы

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

В Тюменском районе реализуют пятнадцать инвестпроектов в 2017 году

Общество

Вороны умеют планировать дела не хуже людей, считают ученые

Минобороны сообщило об окончании весеннего призыва

Финальные работы на эстакаде на улице Монтажников начнутся в сентябре

Спорт

"Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

ФК "Тюмень" проведет принципиальный матч в Красноярске

Происшествия

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

В Тобольске осудят группировку наркодельцов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+