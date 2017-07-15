Выставка военной миниатюры откроется в Тюмени

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Тюменский музей покажет "Карманную армию". С 20 июля по 27 августа музей "Дом Машарова" и Тюменское общество моделистов представят специализированную выставку, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Посетители увидят около 100 предметов из личных коллекций моделистов Тюмени. От классической древности до XX века, с Запада и Востока, из мира фэнтези и советского детства пришли они, чтобы поделиться своими удивительными историями.

Военно-историческая миниатюра – отдельное огромное и невероятное интересное увлечение. Игра в солдатики существует уже не одну тысячу лет, уходя своей историей в далёкое прошлое. В археологических раскопках времен древней Греции, Рима и Египта ученые находят фигурки, которые по виду напоминали воинов. Изготавливали их из дерева, камня или бронзы.

В средние века, солдатиков начали делать из серебра и золота. Игрушки из такого материала стоили значительно дороже и предназначались лишь для царских семей и аристократов.

Открытие выставки состоится 20 июля 2017 года в 16 часов в музее "Дом Машарова" по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 24.