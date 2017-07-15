Шестой йога-марафон состоится в Тюмени

фото из официальной группы ВК Зелёный хоровод | экодвижение

В Яблоневой роще за зданием технопарка состоится шестой благотворительный йога-марафон. Желающих присоединиться ждут 15 июля в 11 часов.

За благотворительный взнос от 250 рублей участником может стать любой желающий. Традиционно, марафон продлится два часа и закончится гонг-медитацией, чаепитием и подсчетом собранных средств, пишет "Вслух.ру".

Организаторы отмечают, что в год экологии, собранные средства будут направлены на поддержку экологического направления "Деревья городу" . Экологи приобретут редкие и ценные семена деревьев и кустарников.

Для комфортных занятий необходимо взять с собой коврик, покрывало, плед для йоги, воду, чай в термосе. Прийти лучше в удобной одежде.

Напомним, в прошлом году благотворительный йога-марафон прошел в начале июня. В нем приняли участие 130 человек. Тогда в фонд экологического движения "Зеленый хоровод" было собрано 24 тыс. 415 рублей.