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Шестой йога-марафон состоится в Тюмени

11:06 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото из официальной группы ВК Зелёный хоровод | экодвижение

В Яблоневой роще  за зданием технопарка  состоится шестой благотворительный йога-марафон. Желающих присоединиться ждут 15 июля в 11 часов.

За благотворительный взнос от 250 рублей участником может стать любой желающий. Традиционно, марафон продлится два часа и закончится гонг-медитацией, чаепитием и подсчетом собранных средств, пишет "Вслух.ру".

Организаторы отмечают, что в год экологии, собранные средства будут направлены на поддержку экологического направления "Деревья городу" . Экологи приобретут редкие и ценные семена деревьев и кустарников.

Для комфортных занятий необходимо взять с собой коврик, покрывало, плед для йоги, воду, чай в термосе. Прийти лучше в удобной одежде.

Напомним, в прошлом году благотворительный йога-марафон прошел в начале июня. В нем приняли участие 130 человек. Тогда в фонд экологического движения "Зеленый хоровод" было собрано 24  тыс. 415 рублей. 

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