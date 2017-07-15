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Книгу о тюменских журналистах выпустят к 75-летию Победы

12:16 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото из архива "Живая память".

Книгу о тюменских журналистах — участниках войны выпустят в областном центре к 75-летию Победы.  Авторы собрали сведения о 95 земляках. По словам куратора проекта Ивана Кнапика, работа над изданием ведется с апреля 2016 года. На первом этапе удалось обнаружить всего 36 фамилий, а позднее список героев расширился до 95 человек.

"Сложности были неимоверные. ведь современников этих людей осталось немного. Сведения собирали буквально по крупицам: работали с государственным архивом новейшей истории, с облвоенкоматом. Между тем последние в поствоенный период часто подвергались оптимизации, а в архивах встречаются документы исключительно на главных редакторов. В таких случаях на помощь приходили родственники и земляки", - рассказал он. 

Кстати, о своих коллегах, прошедших Великую Отечественную войну, рассказывают журналисты-современники из того района области, откуда родом герой-фронтовик. В издании используются документы с сайта "Подвиг народа", сведения о награждении и прочие сведения, пишет "Тюменская область сегодня". 

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