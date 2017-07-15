Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Фото ИА "Тюменская линия"

На трех площадках в Тюменской области ассоциация торгово-производственных предприятий "Оцелот" ведет работы по развитию рыбного воспроизводственного комплекса.

По словам руководителя "Оцелота" Руслана Цицкиева только при комплексном подходе к такой теме, как рыборазведение, можно рассчитывать на успех.

"Перед каждым из трех проектов стоят свои задачи. Первый из них по времени реализации Сладковский рыбоводный комплекс. Здесь мы провели модернизацию производства, а также улучшили работу на закрепленных за озерах. Во многом благодаря этому, прошлый год получился рекордным", - пояснил он.

В Сладково в 2016 году выращено и выловлено 466 тонн пеляди, что на 100 тонн (более чем на 27 %) превысило показатели 2015 года. При благоприятных условиях рыбоводная служба Сладковского рыбхоза планирует в этом году увеличить выпуск сиговой продукции до 500-550 тонн.

Готова для дальнейшего развития и площадка завода "Эра 98" в поселке Молодежный Тюменского района. Вторая очередь строительства рыбного технопарка включает в себя возведение завода по выращиванию судака и муксуна.

"В перспективе надеемся на полную реализацию проекта. Включая нагульные пруды, цех по производству кормов, маточные пруды и селекционно-воспроизводственный центр", - добавил Цицкиев.

Сейчас в "Оцелоте" закончили работы по строительству тюменского рыбоводного рециркуляционного комплекса.