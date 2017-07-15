Тюменцы могут задать вопросы популярному российскому аниматору

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Скайп-лекция с автором идеи Mr.Freeman, основателем анимационной студии Toonbox, популярным российским аниматором Павлом Мунтяном пройдет в рабочем пространстве "Медиаполис".

Желающих ждут 15 июля в 17 часов 30 минут по адресу: ул. Чернышевского 2а/12. Важно, что участие в скайп-встрече бесплатное, необходимо только заполнить заявку в специальной форме.

О том, для чего Тюмени подобные события, рассказала директор "Медиаполиса" Маргарита Посадских.

"Для того, чтобы развиваться, нужно приглашать тех людей, которые вдохновляют. Когда у тебя есть какие-то амбиции, тебе нужно не просто работать в стол, а понимать, какие тенденции есть в обществе, какие тренды будут модными в ближайшее время", - отметила она.

Организаторы встречи обещают поддерживать связь со всеми спикерами и гостями "Медиаполиса", чтобы потом привлекать их для других программ и образовательных встреч, пишет "Мой портал".