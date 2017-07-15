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Тюменские библиотекари собирают вещи ХХ века

17:13 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Тюменская библиотечная система объявила о сборе вещей ХХ века. Их хотят использовать для создании постоянной экспозиции, посвященной тюменским сказам и их авторам. Об этом рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Литературно-краеведческого центра Мария Олькова.

Известно, что экспозиция разместиться в библиотеке № 7 на улице Камчатской. Сроки открытия пока неизвестны - все будет зависеть от того, как скоро удастся собрать достойную экспозицию. Для ее организации нужны вещи и предметы быта 1940-х – 1970-х годов, касающиеся деревенского и городского быта, а также военных лет. Здесь с благодарностью примут в дар кухонную утварь, бытовые приборы, посуду, детские игрушки, котелки, солдатские ложки и другое. В случае сомнений, подходит ли вещь для экспозиции, просят звонить по телефону 46-45-79 и обсудить этот вопрос индивидуально.

Объявление о сборе появилось в июне. Уже сейчас библиотекарям обещан ткацкий станок, детская качалка-лошадка. Вдова одного из писателей готова подарить экспозиции печатную машинку своего супруга.

Тюменский сказ - жанр редкий и трудный. Самым видным писателем, работавшим в этом направлении, был Иван Михайлович Ермаков. В 1961 году вышел первый сборник – "Богиня в шинели", который включал в себя семь сказов. В том же году в издательстве "Советская Россия" в Москве вышел его сказ "Голубая стрекоза". В 1973 году в Средне-Уральском книжном издательстве – сборник избранных сказов "Стоит меж лесов деревенька", в который вошли 16 произведений, пишет "Вслух.ру". 

 

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