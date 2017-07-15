Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка

t-l.ru

В сравнении показателями прошлого года в июне 2017 на первичном рынке Тюмени продается почти на 3 тыс. больше готовых и строящихся квартир. Если в прошлом году этот показатель был чуть выше 10,5 тыс. квартир, то сейчас единовременно продается 13 тыс. 346 новых жилых объектов недвижимости.

Структура предложений также перераспределилась: фаворитами полугодия стали новые развивающиеся микрорайоны. Так, например, к уже привычным Тюменской слободе и Мысу примкнули Московский тракт и МЖК, а за счет строительства объектов "бизнес-класса" абсолютным лидером с показателем 20,9% оказался центр города.

Количество желающих вложить кровные в новую или строящуюся квартиру в течение полугодия менялось. Худшим показателем обладает январь – всего 699 проданных квартир (это значительно меньше, чем в январе 2015 (тогда было продано 912 квартир) и в январе 2016 года (715 квартир). А лучшим месяцев полугодия стал апрель, показавший рекордные месячные продажи и в сравнении с I полугодием 2015 и 2016 года: у застройщиков реализовано 1 тыс. 134 квартиры, пишет "АиФ в Западной Сибири".