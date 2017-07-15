up

15.07.2017 суббота

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 13..15 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка

18:47 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

В сравнении показателями прошлого года в июне 2017 на первичном рынке Тюмени продается почти на 3 тыс. больше готовых и строящихся квартир. Если в прошлом году этот показатель был чуть выше 10,5 тыс. квартир, то сейчас единовременно продается 13 тыс. 346 новых жилых объектов недвижимости.

Структура предложений также перераспределилась: фаворитами полугодия стали новые развивающиеся микрорайоны. Так, например, к уже привычным Тюменской слободе и Мысу примкнули Московский тракт и МЖК, а за счет строительства объектов "бизнес-класса" абсолютным лидером с показателем 20,9% оказался центр города.

Количество желающих вложить кровные в новую или строящуюся квартиру в течение полугодия менялось. Худшим показателем обладает январь – всего 699 проданных квартир (это значительно меньше, чем в январе 2015 (тогда было продано 912 квартир) и в январе 2016 года (715 квартир). А лучшим месяцев полугодия стал апрель, показавший рекордные месячные продажи и в сравнении с I полугодием 2015 и 2016 года: у застройщиков реализовано 1 тыс. 134 квартиры, пишет "АиФ в Западной Сибири". 

 

Последние новости

19:18 Тюменские документалисты представят фильм об уральском заповеднике
18:47 Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка
18:14 Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов
18:00 16 июля - события дня
17:21 Праздники и фестивали помогают Тобольску развиваться
17:13 Тюменские библиотекари собирают вещи ХХ века
16:45 Ученые выяснили, где живут самые активные и самые ленивые люди
16:10 Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
15:59 Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" поможет развитию туризма
15:34 Тюменцы могут задать вопросы популярному российскому аниматору
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов

Праздники и фестивали помогают Тобольску развиваться

Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" поможет развитию туризма

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка

Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

Общество

Тюменские документалисты представят фильм об уральском заповеднике

16 июля - события дня

Тюменские библиотекари собирают вещи ХХ века

Спорт

Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

"Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

Происшествия

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

В Тобольске осудят группировку наркодельцов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+