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Тюменские документалисты представят фильм об уральском заповеднике

19:18 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Команда клуба аналоговой и документальной фотографии "8х10" под руководством Никиты Куратова вернулась из первой экспедиции в природный заповедник Ханты-Мансийского автономного округа "Малая Сосьва". Сейчас видеографы и фотографы готовят к выпуску первые тизеры будущих фильмов. 

Помимо команды клуба, в экспедиции участвовали студенты 3 курса и преподаватели Института наук о земле ТюмГУ и приглашенный сотрудник МГУ. Итогом экспедиций станут два фильма: один из них будет подробно рассказывать об этапах исследований почвы и ландшафта заповедника и использоваться в учебных целях Тюменским государственным университетом, а вторая картина будет выполнена в жанре популярной документалистики. Фильм тюменцев расскажет о человеческих взаимоотношениях в экспедициях.

"Мне интересно отразить в фильме романтику тайги и дух исследований, рассказать о нужности профессии геолога, о том, зачем вообще заповедники нужно сохранять", — поделился руководитель проекта Никита Куратов.

Площадь заповедника "Малая Сосьва" равна 225 тыс. 562 гектарам. Изначальный маршрут экспедиции сотрудники и студенты института составляли, ориентируясь на карты 70-х годов. Однако с тех пор ландшафт территории заповедника изменился. Операторы на месте изучили заповедник с воздуха при помощи квадрокоптера, и это позволило внести коррективы в конечный маршрут.

Следующая экспедиция по сбору материала пройдет в начале сентября. В этот период начинается активная жизнь у животных, населяющих охраняемую зону, поэтому команда проекта хочет вернуться в "Малую Сосьву" и доснять интересные кадры.  

Проект "Малая Сосьва" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 150 тысяч рублей.

 

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