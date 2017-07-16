Столичные эксперты провели мастер-классы для тюменских учителей

teacher-of-russia.ru

В Тюменской области прошел семинар для творчески работающих педагогов - педагогический марафон, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

За три дня специалисты Тюменского областного института развития регионального образования, победители конкурса "Педагог года" и приглашенные эксперты побывали с мастер-классами и открытыми уроками в Голышманово и Ишиме. Финальным аккордом марафона стала встреча в Тюмени, прошедшая с полным аншлагом.

Среди столичных гостей – заслуженный учитель России, кавалер почетного знака "Общественное признание", победитель и член жюри всероссийского конкурса "Учитель года России" Олег Парамонов, композитор, кандидат педагогических наук, кавалер почётного знака "Общественное признание" и "Рыцарь гуманной педагогики", победитель и член жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России" Артур Заруба.

Впервые в Западную Сибирь приехал доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального развития педагогических работников института дополнительного образования Московского педагогического университета, профессор Высшей школы экономики Андрей Иоффе.

По доброй традиции Олег Парамонов и Артур Заруба не только поделились опытом, но и выступили дуэтом с творческими номерами. Андрей Иоффе учил тюменцев проектировать современные уроки. Он отметил, что идеального урока для всех нет, но есть лучшая практика в конкретном месте для конкретного класса. Сам урок профессор сравнивает с домом. У него есть "фундамент", состоящий из организационного, информационного, практического, оценочного, рефлексивного и мотивационного блоков. А вот решить, чем их наполнять, как представлять молодой аудитории – задача педагога.