Тюменская студентка выиграла грант на обучение в Испании

miroland.com

Выпускница Тюменского госуниверситета Маргарита Чернышева выиграла конкурс по программе международного обмена Erasmus Mondus. Об этом сообщили в ТюмГУ.

Программа Erasmus Mondus оплачивает не только обучение, но и проживание в выбранной стране.

Девушка бесплатно поедет учиться в Университет Валенсии (Испания), пишет "Вслух.ру".

"Благодаря учебе в ТюмГУ я поняла, что психология – это наука, которая изменяет не только окружающих, но и самого себя. По окончании 4 курса я решила продолжить обучение", - рассказала Маргарита Чернышева.

Магистерская программа Work, Organizational and Personnel Psychology рассчитана на два года. Организаторы программы заинтересованы в том, чтобы студенты смогли получить большой объем знаний и опыта во время обучения, поэтому программа делится между двумя университетами — Университетами Валенсии в Испании и Университетом Болоньи в Италии.

"Я буду учиться в каждом из них по семестру каждый год. Кроме того, программа обещает, что мы будем не только узнавать современные методы работы психолога в организации, но и практически применять свои знания на стажировках в лучших европейских компаниях. Мой успех — результат подготовки по программе бакалавриата "Психология". Уверена, это направление всегда будет актуальным и востребованным", - отметила выпускница.