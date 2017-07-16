Посол Венгрии в России посетит Тюменскую область

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Тюменскую область впервые посетит чрезвычайный и полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла. Визит состоится 18-19 июля, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В составе делегации - генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, советник по туризму посольства Венгрии Шандор Фабиан, атташе по внешнеэкономическим связям Виктория Кадар, представители компаний "Хунланд", "Будапештский Водоканал".

Во время визита венгерская делегация предполагает обсудить вопросы укрепления и развития сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, водоочистки, водоснабжения, туризма.

В Тюменском государственном университете Янош Балла примет участие в открытии Международной летней школы "Деловой русский язык", расскажет о системе бесплатного обучения для российских студентов в Венгрии (Stipendium Hungaricum), обсудит возможность создания в ТюмГУ "Венгерского кабинета" - культурного научного и информационного центра с целью обучения венгерскому языку.

Совместно с департаментом потребительского рынка и туризма планируется расширенная встреча с профессионалами турбизнеса Тюменской области, презентация туристического потенциала Венгрии.

Визит делегации Венгрии продлится три дня. Программой визита предусмотрена также официальная встреча с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, руководством органов исполнительной власти, компаний: "Тюмень Водоканал", "Агрофирма "Междуречье" и "ПК "Молоко".