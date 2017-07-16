Сдать нормы ГТО в День города сможет любой тюменец

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Любой житель или гость Тюмени сможет сдать нормы комплекса ГТО в День города. Специальная площадка будет оборудована 29 июля у тюменского технопарка.

Сначала, с 14 до 16 часов, на площадке пройдут городские соревнования между организациями, предприятиями и фитнес-клубами Тюмени. Как рассказала специалист ЦТ ВФСК ГТО школ Ленинского АО Тюмени Мария Венгерская, точное число организаций, которые примут участие в состязаниях "Готов к труду и обороне", сейчас назвать сложно - предприятия обычно активизируются и подают заявки уже в последние дни.

После соревнований, с 16 до 20 часов, попробовать себя в сдаче норм ГТО сможет каждый, пишет "Вслух.ру". Для официальной сдачи норм потребуется медицинская справка, но неофициально испытать себя могут все.

"Будет выполнение и в тестовом режиме, то есть каждый желающий, у которого нет необходимых документов для официального выполнения, может попробовать свои силы", - рассказала Мария Венгерская.