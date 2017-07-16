Инвестиционное агенство поддержало идею создания автоцеха в Тобольске

Тюменская линия

В Тобольске реализован инвестиционный проект по созданию цеха кузовного ремонта и цеха электрики в действующем автоцентре. На предприятии уже трудятся около 50 человек, в новых цехах получили работу восемь специалистов.

Индивидуальный предприниматель Римма Алейникова создала производство в начале 2000 -х.

"Хочется поставить сервис на более высокий уровень, чтобы тоболякам не приходилось ездить в Тюмень. Подготовили бизнес-план, в котором изложили видение своего развития, и представили его в фонд микрофинансирования Тюменской области. Получив деньги, открыли данные цеха", - рассказала она.

Бизнес-леди провела капитальный ремонт ранее не использовавшейся части здания, перепланировала помещения, приобрела необходимое оборудование импортного производства: покрасочную камеру и прибор для измерения углов установки колес.

Как сообщили в фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области", предприниматели региона могут рассчитывать на получение микрозаймов для любых целей, кроме выплаты просроченной задолженности по заработной плате работникам, уплате просроченных налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашения ранее полученных кредитов и займов. Микрозаймы выдаются на сумму до трех миллионов рублей от десяти процентов годовых.