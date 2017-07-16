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Тюменские студенты готовы продемонстрировать мастерство подводной сварки

15:07 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Студенты Тюменского колледжа водного транспорта представят регион на всероссийском АРТ-Профи форуме, который пройдет этой осенью. Они претендуют на победу в четырех номинациях: реклама-презентация профессии (визитка), социальный проект, рекорд и видеоролик. 

Программа "Арт-Профи Форум" направлена на повышение престижа рабочих профессий, профориентацию школьников и привлечение молодежи на востребованные в регионе направления. В этом году в областных этапах программы участвовали студенты техникумов и колледжей из 45 регионов страны. Тюменцы покорили всероссийское жюри уже на заочном туре, сообщает пресс-секретарь областного департамента образования и науки Евгения Сидоренко. 

Так, например, в номинации "Визитка" они представили жизнь профессионалов-водников (речников) через песни, танцы и юмористические сценки.

В направлении "Социальный проект" тюменцы показали профориентационный "Курс молодого капитана" - серию мастер-классов и экскурсий. Ребята уже третий год сотрудничают со школами и пришкольными лагерями, проводят бесплатные экскурсии на учебно-тренировочное судно, учат вязать узлы, рассказывают о своих профессиях.

Также в заочном туре в номинации "Видеоролик" участвовал пятиминутный фильм, где студенты рассказали о своем колледже, первых навигациях.

Пожалуй, самым необычным может стать Арт-Профи рекорд студента Тюменского колледжа водного транспорта Сергея Сизова. В десятиминутном ролике он надевает специальный костюм, погружается под воду и выполняет сварку под водой. К слову, это редкое и необычное направление студенты осваивают вместе со своим преподавателем-инструктором в свободное от основной учебы время, пишет "КП-Тюмень".

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