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Названы хедлайнеры фестиваля "Сны улиц"

16:38 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Фестиваль "Сны улиц"  состоится в Тюмени. В этом году выступления коллективов дополнят различные интерактивы и стрит-фуд. Сердцем фестиваля станут две площадки в сквере "Комсомольский".

Начало фестиваля 29 июля в 14 часов. Для зрителей развернутся сразу две площадки: главная и экспериментальная сцены. Жители города смогут увидеть постановки тюменских команд и гостей Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц".

Хедлайнеры главной сцены: театр Les Goulus (Франция), уличный театр "Небесная карусель" и бокинг-команда Jump Energy (Санкт-Петербург), театр огня "Семаргл" и Театр "Мимикрия" (Тюмень). Участниками путешествующей по скверу экспериментальной площадки станут тюменские коллективы: театр огня "Тейваз", музыкальный проект "Джаст Сьюзи", цирк-студия "Икар", Тюменский Абсолютно Барабанный Оркестр, театральная студия "Товарищ", театральная студия "Тишина" и театр танцевальных форм "Контраст".

Напомним, "Сны улиц" - это международный фестиваль уличных театров, который последние 12 лет представляет все разнообразие жанров уличных представлений: ходули, музыкальные импровизации, уличная клоунада, современная хореография, театр огня и другие. Кроме того, фестиваль славится своей атмосферой и различными развлекательными зонами на его территории.

За годы проекта в "Снах" приняли участие многие коллективы: пластический театр "Инжест" (Белоруссия), театр "Бюро Путешествий" (Польша), Silence Teatro (Италия), Архангельский областной молодежный театр, театр "Королевский Жираф" (Эстония) и не менее 75 театральных коллективов из 35 городов со всего мира. Первые "Сны улиц" прошли в 2005 году на Цветном Бульваре, пишет "Мой портал". 

 

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