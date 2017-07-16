Тюменцам предложат отказаться от вредных привычек и заняться оригами

В Тюмени готовят праздник для горожан, на котором тюменцев научат хорошим привычкам. "#_хорошая_привычка_72" пройдет в сквере "Ветеранов энергетики" (ул. Одесская, 53) в рамках проекта "Тюменское лето".

Отвыкать от плохих привычек и учиться хорошим горожане будут на мастер-классах. Например, организаторы от проекта "Краски жизни" научат делать оригами, квиллинг и ниткографию.

Не обойдется на празднике хороших привычек и без спорта. Тюменцы смогут принять участие в различных спортивных состязаниях: прыжки на скакалке, подтягивание и многое другое.

Для тех, кто хочет приобщиться к единоборствам будет организована открытая тренировка от Федерации айкидо. Также участников ждет танцевальная зарядка.

Желающих приобрести хорошие привычки ждут 17 июля в 17 часов, пишет "АиФ в Западной Сибири".