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Тюменцам помогут стать тревел-блогерами

18:53 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Мой Портал: News | Moi-Portal.ru | Тюмень

Участники команды #Marketingtrip станут гостями студии Moi-portal.ru 25 июля в 19 часов. В прямом эфире Игорь и Вера расскажут, возможно ли бросить привычную жизнь и отправиться в путешествие не только по России, но и по миру.

#Marketingtrip – это проект двух маркетологов, которые бросили работу в офисе и отправились путешествовать. Для тех, кто боится изменить свою жизнь, ребята начали вести блог.  С начала лета мы следили за тюменцами на Moi-portal.ru, где авторы еженедельно делились историями о своих приключениях. Игорь и Вера рассказали, что нужно взять в дорогу, как выбрать хостел и подготовить к поездке автомобиль.  Маршрут пары пролегал через Омск, Новосибирск, Алтай, Кемерово, Красноярск и Байкал. За время поездки наши герои сравнили местные набережные, поделились вариантами отдыха и объяснили, куда точно ехать не стоит.

Как сорваться с насиженного места? Стоит ли приезжать в города, которые не приняло считать курортными? Как совместить работу с отдыхом и сколько это стоит, - на все эти вопросы ребята ответят в прямом эфире.

Кроме этого, гости в студии поговорят о том, как подготовить автомобиль для дальних путешествий, что обязательно взять с собой в аптечку и на какие туристические места лучше не тратить время. Подробности в группе.

 

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