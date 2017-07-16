Тюменцы могут получить бесплатную помощь психолога через Интернет

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Тюменские подростки и молодые семьи могут получить бесплатную консультацию психолога. В центре "Дзержинец" организована онлайн-приемная. Общение происходит удаленно: через электронную почту в формате "вопрос – ответ".

"Если у вас возникают сложности в семье или в группе сверстников, которые вы бы хотели обсудить, вы можете написать свой вопрос по адресу электронной почты young_psypost@mail.ru и в течение недели вы получите ответ компетентного специалиста по своему вопросу. В рамках такого консультирования мы поможем вам понять возможные причины ваших сложностей и увидеть пути их решения. Кроме того, если вашу проблем не получается решить в таком формате, мы порекомендуем вам к какому специалисту вы можете обратиться", - рассказали организаторы.

За онлайн помощью, как правило обращаются семейные пары у которых, наступил кризис в отношениях и подростки, которые не могут найти общий язык со сверстниками. Специалист, вместе с обратившемся человеком выясняют причины проблемы, и вырабатывают пути ее решения. Анонимность и своевременная помощь гарантируется. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 68-41-22, 8-950-495-56-73, пишет "Мегатюмень".