17 июля - события дня

фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетит с рабочей поездкой Тюменский район.

В Тюмени в 9 часов в центре "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) начнется физкультурно-оздоровительная программа для детей "Экстрим на Воронино".

В Тюмени в 10 часов в центре "Серебряный бор" (п. Верхний бор, 9 км. Салаирского тракта) начнется торжественное открытие многопрофильной смены для одаренных детей Тюменской области "Ключ на старт!".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в "Тюменьгортранс" (ул.Республики, 200) начнется пресс-конференция "Перспективы развития общественного транспорта Тюмени".

Расписание поездов, курсирующих в Тюменской области, частично изменится с 17 июля.

Этот день в истории:

В 1775 году в США открыт первый в мире военный госпиталь.

В 1918 году протяженность Западного фронта достигла рекордной для Первой мировой войны длины — 856 км.

В 1942 году началась Сталинградская битва.

В 1962 – советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" впервые в истории подводного флота достигла Северного полюса.

В 1964 году поселок Нефтеюганск Сургутского района получил статус рабочего поселка, с 16 октября 1967 года - город окружного подчинения.