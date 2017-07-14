15 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на территории центра "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется информационно-просветительский проект "Лето в семье. Экоквест". Вход свободный.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется онлайн-беседа с поклонниками создателя популярного в соцсетях веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна.

В Тюмени в гостиничном комплексе-музее под Тюменью "Дом пионеров" (27 км Ялуторовского тракта, стр. 1/1) пройдет вечер бардовской песни. Подробности можно узнать по телефону: (3452) 21-88-99.

В Тюмени в 20 часов на площадке МТЦ "Космос" начнется уличный хореографический спектакль "Где кончается улица..." мастерской Александры Балецкой. Вход свободный.

В Тюменском театре кукол в малом зале можно посмотреть спектакль "Озорной Гусенок". Большой зал приглашает на постановку "Котенок по имени Гав".

В Тобольске в 9 часов от Тобольского индустриального института стартует "Пробег мира".

В Тобольске в 11 часов на Красной площади Тобольского кремля начнется гастрономический фестиваль "Сибирский разносол".

В Тобольске в 16 часов во Дворце наместника начнется пресс-конференция, посвященная мероприятиям фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В Тобольске в 18 часов у стен Тобольского кремля начнется гала-концерт фестиваля искусств "Лето в Тобольском кремле".

Этот день в истории:

В 1240 году Александр Невский с войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение (Невская битва).

В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн, знаменитый голландский художник.

В 1784 году первый дирижабль с баллонетом совершил первый полет, оказавшийся не очень успешным: экипажу пришлось прорезать оболочку, чтобы уменьшить ставшее опасно высоким давление газа.

В 1869 году в Париже Ипполит Мега-Мурье запатентовал маргарин для нужд Военно-морского флота.

В 1923 году СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот".

В 1965 году конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 1990 году вышел Указ президента СССР о формальном прекращении контроля КПСС над средствами массовой информации.

В 2002 году курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро). Единая европейская валюта достигла паритета с долларом впервые с февраля 2000 года.

В 2006 году основан сервис микроблогинга Twitter.

В 2009 году Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines, следовавший в Ереван, через 16 минут после взлета в Иране потерпел авиакатастрофу под Казвином, погибли 168 человек.