up

14.07.2017 пятница

EUR 68.8139

USD 60.1836

В Тюмени 14..16 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

15 июля - события дня

17:59 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на территории центра "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется информационно-просветительский проект "Лето в семье. Экоквест". Вход свободный.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется онлайн-беседа с поклонниками создателя популярного в соцсетях веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна.

В Тюмени в гостиничном комплексе-музее под Тюменью "Дом пионеров" (27 км Ялуторовского тракта, стр. 1/1) пройдет вечер бардовской песни. Подробности можно узнать по телефону: (3452) 21-88-99.

В Тюмени в 20 часов на площадке МТЦ "Космос" начнется уличный хореографический спектакль "Где кончается улица..." мастерской Александры Балецкой. Вход свободный.

В Тюменском театре кукол в малом зале можно посмотреть спектакль "Озорной Гусенок". Большой зал приглашает на постановку "Котенок по имени Гав". 

В Тобольске в 9 часов от Тобольского индустриального института стартует "Пробег мира". 

В Тобольске в 11 часов на Красной площади Тобольского кремля начнется гастрономический фестиваль "Сибирский разносол".

В Тобольске в 16 часов во Дворце наместника начнется пресс-конференция, посвященная мероприятиям фестиваля "Лето в Тобольском кремле". 

В Тобольске в 18 часов у стен Тобольского кремля начнется гала-концерт фестиваля искусств "Лето в Тобольском кремле".  

Этот день в истории:

В 1240 году Александр Невский с войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение (Невская битва).

В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн, знаменитый голландский художник.

В 1784 году первый дирижабль с баллонетом совершил первый полет, оказавшийся не очень успешным: экипажу пришлось прорезать оболочку, чтобы уменьшить ставшее опасно высоким давление газа.

В 1869 году в Париже Ипполит Мега-Мурье запатентовал маргарин для нужд Военно-морского флота.

В 1923 году СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот".

В 1965 году конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 1990 году вышел Указ президента СССР о формальном прекращении контроля КПСС над средствами массовой информации.

В 2002 году курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро). Единая европейская валюта достигла паритета с долларом впервые с февраля 2000 года.

В 2006 году основан сервис микроблогинга Twitter.

В 2009 году Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines, следовавший в Ереван, через 16 минут после взлета в Иране потерпел авиакатастрофу под Казвином, погибли 168 человек.

Последние новости

19:01 В Викулово начали строить дом для пострадавших от паводка
18:55 Владимир Якушев: результаты ЕГЭ — основа для большой работы
18:10 Областное правительство продолжит финансирование программ, направленных на обеспечение безопасности тюменцев
17:59 15 июля - события дня
17:48 В Тобольске ограничат движение транспорта 15 июля Фото
17:37 Тюменскому футболисту отменили красную карточку
17:26 Заводоуковским детям предлагают "Невероятные полеты на КНИГОлете!"
17:14 Тайны любимого города приоткроет агентство "Тюменская линия"
17:03 "Механик Калашников" отправится из Салехарда в Антипаюту
16:52 ФК "Тюмень" проведет принципиальный матч в Красноярске
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: результаты ЕГЭ — основа для большой работы

Областное правительство продолжит финансирование программ, направленных на обеспечение безопасности тюменцев

Владимир Якушев: тюменская полиция защищает права и интересы жителей региона

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Более миллиарда рублей инвестировало РЖД в развитие участка Тобольск - Коротчаево

В Тюменском районе реализуют пятнадцать инвестпроектов в 2017 году

Восьмидесятилетние пенсионеры получают прибавку к пенсии автоматически

Общество

В Викулово начали строить дом для пострадавших от паводка

15 июля - события дня

В Тобольске ограничат движение транспорта 15 июля

Спорт

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

ФК "Тюмень" проведет принципиальный матч в Красноярске

"Рубин" подписал канадца с внушительным штрафным багажом

Происшествия

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре

В Тобольске осудят группировку наркодельцов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+