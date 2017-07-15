16 июля - события дня

фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в театре кукол состоятся спектакли "Несмеяна-царевна" (малый зал) и "Пираты Карибского моря" (большой зал).

В Тюменском районе в 12 часов в детском центре "Алые паруса" начнется третья летняя смена социально-педагогической направленности "Атмосфера 7 – 17".

В Тобольске на Красной площади продолжается гастрономический фестиваль "Сибирский разносол".

В Тобольске в 12 часов начнет работу экспериментальное пространство для творчества и общения "Арт-лаборатория" и пройдет День открытых дверей.

Этот день в истории:

В 622 году начал свое путешествие (Хаддж или Хиджра) из Мекки в Медину. Эта дата считается началом эры ислама, точкой отсчета мусульманского календаря.

В 1643 году экспедиция голландского мореплавателя де Фриза (Maarten Gerritszoon Vries) открыла о. Сахалин.

В 1918 году в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева расстрелян последний русский царь Николай II и вся его семья.

В 1925 году был совершен первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" конструкции Н.В. Фомина.

В 1896 году первый русский автомобиль был представлен публике на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, за рулем которого были его создатели — отставной лейтенант русского военно-морского флота Евгений Яковлев и хозяин каретных мастерских Петр Фрезе.