16 июля - события дня
фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в театре кукол состоятся спектакли "Несмеяна-царевна" (малый зал) и "Пираты Карибского моря" (большой зал).
В Тюменском районе в 12 часов в детском центре "Алые паруса" начнется третья летняя смена социально-педагогической направленности "Атмосфера 7 – 17".
В Тобольске на Красной площади продолжается гастрономический фестиваль "Сибирский разносол".
В Тобольске в 12 часов начнет работу экспериментальное пространство для творчества и общения "Арт-лаборатория" и пройдет День открытых дверей.
Этот день в истории:
В 622 году начал свое путешествие (Хаддж или Хиджра) из Мекки в Медину. Эта дата считается началом эры ислама, точкой отсчета мусульманского календаря.
В 1643 году экспедиция голландского мореплавателя де Фриза (Maarten Gerritszoon Vries) открыла о. Сахалин.
В 1918 году в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева расстрелян последний русский царь Николай II и вся его семья.
В 1925 году был совершен первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" конструкции Н.В. Фомина.
В 1896 году первый русский автомобиль был представлен публике на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, за рулем которого были его создатели — отставной лейтенант русского военно-морского флота Евгений Яковлев и хозяин каретных мастерских Петр Фрезе.