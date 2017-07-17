18 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется Всероссийский исторический квест "1943. Все для фронта".

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги гастрономического фестиваля "Сибирский разносол" и музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", а также заседания комитета по импортозамещению в туризме при экспертном совете Минкультуры РФ в Тобольске".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция о подготовке к празднованию 431-летия Тюмени.

В Тюмени в 14 часов на ул. Советской, 61 (второй этаж) начнется совещание "Правоприменительная практика государственного надзора в сфере труда в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов 30 минут начнется пресс-тур по объектам ЖКХ (водоканал). Отъезд от администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20).

В Тюмени в Областном шахматном центре имени Анатолия Карпова (ул. Республики, 143, к. 2) продолжается открытый шахматный турнир, посвященный 431-летию Тюмени.

В Тюмени в центре "Воронинские горки" (проезд Февральский, 9) продолжается физкультурно-оздоровительная программа для детей "Экстрим на Воронино".

Этот день в истории:

В 1870 году в России издан циркуляр о мерах предупреждения забастовок; губернаторы получили разрешение высылать зачинщиков в отдаленные губернии.

В 1872 году в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования (при выборах в парламент).

В 1925 году в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.

В 1932 году родился Евгений Евтушенко, русский советский поэт. Скончался 1 апреля 2017 года.

В 1942 году по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград.

В 1954 году постановлением Совета Министров СССР введено совместное обучение в школах Москвы, Ленинграда и других городов. До этого школы делились на мужские и женские.