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19 июля - события дня

17:54 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском ЦСМ (ул. Минская, 88, каб. 206) начнется заседание экспертной комиссии конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" 2017 года.

В Тюмени в 10 часов на ул. Первомайской, 34/1 (второй этаж, конференц-зал) начнется заседание лицензионной комиссии Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 11 часов на ул. Ленина, 69а (вход со стороны ул. Ленина) начнется встреча активистов регионального отделения ОНФ в Тюменской области и представителей Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется встреча губернатора Владимира Якушева с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в РФ Яношем Балла.

В Тюмени в 14 часов в областной детской научной библиотеке имени Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется творческое занятие в летней читальне "Летние фантазии". 

В Тюмени в 15 часов в Центре социальной помощи семье и детям "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) начнется информационно-просветительский проект "Лето в Семье. Экоквест".

Этот день в истории:

В 1814 году английский мореплаватель М. Флайндерз впервые назвал Зеленый континент Австралией.

В 1905 году в Российской империи на съезде земских представителей признана провалившейся попытка установления выборного правления в рамках конституционной монархии и начата разработка проекта российской Конституции.

В 1918 году в РСФСР вступила в действие первая советская Конституция.

В 1920 году в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

В 1924 году вышел первый номер "Красный спорт", затем переименованный в "Советский спорт".

В 1946 году прошла первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

В 1952 году президент Финляндии Юхо Паасикиви открыл в Хельсинки XV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены.

В 1980 году в Москве открылись XX Олимпийские игры.

В 2003 году первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.

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