20 июля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется форум активных граждан УФО "Сообщество".
В селе Юргинском в 16 часов начнется акция по профилактике социально опасных явлений "Не отнимай у себя завтра".
Этот день в истории:
В 1534 году в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.
В 1882 году состоялся первый пробный полет самолета А.Ф. Можайского.
В 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация - FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.
В 1969 году "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.
В 1976 году проведены первые исследования на поверхности Марса.
В 1987 году Пол Маккартни приступил к записи нового альбома "Снова в СССР", который был выпущен только в Советском Союзе.
В 1990 году опубликованы основные положения программы "Мандат доверия на 500 дней".
В 1994 году на базе Гуманитарной академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооруженных сил Российской Федерации.
В 2012 году четырнадцать человек убиты и около 50 ранены в результате стрельбы на премьере нового фильма о Бэтмене в городе Аврора в окрестностях Денвера.