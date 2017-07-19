20 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется форум активных граждан УФО "Сообщество".

В селе Юргинском в 16 часов начнется акция по профилактике социально опасных явлений "Не отнимай у себя завтра".

Этот день в истории:

В 1534 году в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

В 1882 году состоялся первый пробный полет самолета А.Ф. Можайского.

В 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация - FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

В 1969 году "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

В 1976 году проведены первые исследования на поверхности Марса.

В 1987 году Пол Маккартни приступил к записи нового альбома "Снова в СССР", который был выпущен только в Советском Союзе.

В 1990 году опубликованы основные положения программы "Мандат доверия на 500 дней".

В 1994 году на базе Гуманитарной академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооруженных сил Российской Федерации.

В 2012 году четырнадцать человек убиты и около 50 ранены в результате стрельбы на премьере нового фильма о Бэтмене в городе Аврора в окрестностях Денвера.