21 июля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) продолжается форум активных граждан УФО "Сообщество".
В Тюмени в 11 часов 20 минут начнется пресс-тур по приведению в нормативное состояние дорог в садоводческих товариществах. Отъезд от Главного управления строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11).
В Тюмени в 12 часов начнется выезд специалистов отдела профориентации в загородные летние лагеря.
В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется массовая тренировка по боксу и установление рекорда России.
В Тюмени в 19 часов в театре "Ангажемент" начнется закрытие театрального сезона спектаклем "Река возвращается".
Этот день в истории:
В 356 году до н. э. грек Герострат, чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской.
В 1904 году завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января 1905 года.
В 1906 году Петр Столыпин назначен главой правительства России.
В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета Apollo 11 вышли на поверхность Луны.
В 2007 году издана седьмая книга о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.
В 2010 году совершена диверсия на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия). Повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.
В 2011 году завершился последний полет шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".