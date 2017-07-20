21 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) продолжается форум активных граждан УФО "Сообщество".

В Тюмени в 11 часов 20 минут начнется пресс-тур по приведению в нормативное состояние дорог в садоводческих товариществах. Отъезд от Главного управления строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11).

В Тюмени в 12 часов начнется выезд специалистов отдела профориентации в загородные летние лагеря.

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется массовая тренировка по боксу и установление рекорда России.

В Тюмени в 19 часов в театре "Ангажемент" начнется закрытие театрального сезона спектаклем "Река возвращается".

Этот день в истории:

В 356 году до н. э. грек Герострат, чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской.

В 1904 году завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января 1905 года.

В 1906 году Петр Столыпин назначен главой правительства России.

В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета Apollo 11 вышли на поверхность Луны.

В 2007 году издана седьмая книга о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.

В 2010 году совершена диверсия на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия). Повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.

В 2011 году завершился последний полет шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".