Жители Верхних Аремзян и Лайтамака готовятся отпраздновать Дни сел

Тюменская линия

Доброй традицией в Тобольском районе стали празднования Дня села. Своеобразные "дни рождения" каждое поселение отмечает в свое время и следуя своим традициям, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В Тобольском районе праздничные гуляния "День села" и "День деревни" приходятся на лето. Их с нетерпением ждут и готовятся к ним. Как правило, программы праздника насыщенные: здесь и чествования юбиляров, и выступления творческих коллективов Домов культуры, а также игровые, конкурсные, развлекательные программы для детей и взрослых.

На недавнем празднике в Ворогушинском СК от душипоздравили семью Михайловых с 65-летием совместной жизни. В Карачинском СДК местный театральный коллектив показал спектакль " Юнона и Авось".

В Ермаковском СК создали Книгу рекордов "По-Ермаковски", в которую ведущие – скоморохи занесли рекорды односельчан в шуточных номинациях: "Ножки мирового стандарта", "Осиная талия", "Кулачище 2017". Завершаются праздничные мероприятия дискотекой.

До конца лета День села еще отметят жители сел Верхние Аремзяны, Лайтамак, деревни Полуянова.