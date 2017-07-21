Программы переобучения безработных тюменцев успешно реализуются в регионе

trud.admtyumen.ru

Тюменские центры занятости обучают безработных новым профессиям. С начала года более 1 тыс. 200 людей получили возможность бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения Тюменской области.

Граждан обучают профессиям, востребованным на рынке труда, по трехсторонним договорам с предприятиями под конкретные рабочие мест.

Обучение организовано в 46 образовательных организациях более чем по 100 квалификациям. Среди них: электрогазосварщик, стропальщик, парикмахер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, тракторист, оператор котельной и другие.

В тройку лидеров по численности приступивших к обучению входят профессии сварщика, продавца, парикмахера. До 20% граждан прошли обучение в другой местности, сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.