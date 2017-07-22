Упоровские аграрии приступили к уборке свеклы и ранних сортов капусты

фото Евгении Шевцовой

Агрофирма КРиММ приступила к уборке свеклы и ранних сортов капусты, урожайность которой составляет 50 тонн с гектара. Также агрономы хозяйства рассчитывают на большой урожай пшеницы.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, удастся превзойти прошлогодние показатели.

"На уборку озимой пшеницы мы намереваемся выйти в первой декаде августа и рассчитываем на результат 40 центнеров с гектара. Для сравнения в прошлом году мы собрали по этой культуре около 30 центнеров с каждого гектара", - отметил он.

В настоящий момент перед агрономической службой агрофирмы "КРиММ" стоит одна задача: сохранить то, что уже взошло на полях.

"Все силы бросаем на борьбу с вредителями. Можно сказать, что битва за урожай у нас идет именно на этом направлении", - подчеркнул Рязанов.