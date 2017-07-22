Арендное жилье в Тюмени подешевело, подсчитали эксперты

ttis.ru

В Тюмени можно снять квартиру за восемь тысяч рублей. Рынок арендного жилья перенасыщен предложениями.

Снять хорошую меблированную квартиру в новом микрорайоне всего за 8 тыс. рублей. Тогда как еще в конце прошлого года месячная стоимость такого жилья не опускалась ниже 15 тыс. рублей.

"Покупать квартиры для последующей сдачи в аренду перестало быть выгодным. Рынок уже пресытился. Люди выбирают то, что удобнее, а цены от присутствия такого большого выбора вряд ли в ближайшее время снова пойдут вверх", - резюмировал генеральный директор одной из студий продаж Андрей Панасюк.

Что касается покупки новой квартиры, то здесь объемы предложений растут, а цены заметного снижения не дали. В течение первого полугодия 2017 года снижение цены на объекты первичного рынка недвижимости оказалась совсем незначительным – всего 0,8%. Средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья в июне составила 53 тыс.540 рублей, пишет "Мегатюмень".