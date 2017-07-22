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Победителей проекта "Морфология улиц" назовут в "Пионере"

14:28 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото с официальной страницы ВК "Дворец творчества и спорта «Пионер»

Грандиозным праздником уличного искусства тюменцы отметят завершение областного проекта "Морфология улиц". 22 июля в 18 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" соберутся любители стрит-арта и участники проекта.

С 19 мая тюменцы и жители других городов области предлагали эскизы, участвовали в тематических мастер-классах, осваивали новые техники рисования и преображали город. Здесь можно познакомиться со всеми работами, представленными в Тюмени.

На сегодня в областной столице появилось 28 арт-объектов, которые преобразили и украсили наш город. 22 июня, на Дне уличного искусства, участники, эксперты, организаторы и гости праздника узнают, чей эскиз тюменцы признали лучшим.

Вход на мероприятие бесплатный, для всех гостей будут работать различные интерактивы: танцевальная площадка "Платформа-арт", площадка арт-терапии, спортивные площадки, мастер-классы, релакс-зона, фотозоны и многое другое.

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