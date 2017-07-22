На здании комиссариата появится памятный знак энциклопедисту Александру фон Гумбольдту

Тюменские краеведы стремятся увековечить имя естествоиспытателя Гумбольдта. Памятная табличка появится на здании комиссариата.

В 2019 году будет 190 лет с того времени, как величайший немецкий ученый-энциклопедист Александр фон Гумбольдт на несколько часов останавливался в Тюмени. Здание, в котором Гумбольдт отдыхал, пока пережидал ремонт экипажа, еще живо. Сейчас в бывшем доме городского головы, купца третьей гильдии Барашкова располагается военный комиссариат по Калининскому и Центральному округам. Адрес – улица Володарского, 5.

Как рассказывает в своей статье исследователь Виктор Копылов, из Екатеринбурга Гумбольдт выехал 6 июля (по старому стилю) 1829 года. В Тюмени ученый оказался уже на следующий день. Видимо, лето тогда было сухое – экипаж двигался быстро. Но в городе на Туре все ж таки сломался. Ремонт путешественник пережидал по всякому: обедал, гулял по высокому берегу Туры, наблюдал за строительством Городской Думы, любовался Благовещенским собором и даже успел сделать параметрические измерения. Далее он направился в деревню Криводанова, где нашел кости мамонта и редкие виды растений, пишет "Тюменская область сегодня!.