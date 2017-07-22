Общественники подвели итоги опроса тюменских родителей

фото Евгении Тенегиной

В Тюмени общественники узнали мнения родителей о детских садах. Опрос проходил в течение июня на официальном портале органов государственной власти. Все желающие могли поделиться отзывами о муниципальных и частных садах, развивающих центрах, рассказать о своем опыте работы с нянями.

Около 42% тюменских мам и пап отметили, что посещают муниципальные детские сады, потому что не доверяют частным. Даже при условии, если государство будет компенсировать долю платы за частный садик, порядка 64% родителей заявили, что не стали бы отдавать туда ребенка. Более 4% семей уже успели разочароваться в частных садах и перешли в муниципальные, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Фавориты среди дополнительных услуг: спортивные секции, занятия с логопедами, подготовка к школе, хореография, бассейн, художественно-прикладные студии. Более половины опрошенных по вечерам или выходным водят малышей на кружки по интересам.

При выборе детского сада более 29% мам и пап отдают предпочтение тем, что возле дома, для 24% важно качество образования и развития малыша, столько же высказались за добросовестный уход и присмотр, остальным важно доброе отношение к ребенку, пишет "АиФ в Западной Сибири".