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Владимир Чейметов: производство рыбы необходимо увеличить

18:18 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В Тюменской области пользуется спросом рыба разных пород — и ценных (муксун, осетр, стерлядь) и доступных, "товарных" (карась, карп, щука). Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, этот рынок до сих поре не наполен. Между тем, тюменская рыба пользуется большим спросом не только внутри региона.

"В производстве всех пород рыбы нам необходимо добавлять и добавлять", - сказал заместитель губернатора.

Одним из флагманов тюменского рыбоводства является предприятие "Пышма-96". С 2011 года компания в пять раз с 2011 года увеличила объем производства рыбы в рамках реализации инвестпроекта по модернизации.Так, только сома предприятие стало выпускать около 2 тыс. 200 тонн вместо 430 тонн в 2011 году.

По словам руководителя Юрия Водилова, в этом направлении "Пышма-96" занимает ведущие позиции в России. Сегодня тюменский сом поставляется в Москву, Астрахань, Новосибирск, Омск и другие регионы. За 2011–2017 годы объем капитальных вложений в предприятие составил около 148 миллионов рублей, пишет "Вслух.ру".

 

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