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Опытные врачи ОКБ №1 помогут тюменцам восстановиться после операций

20:47 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Восстановление после операции также важно, как и сама операция, считают тюменские доктора. И предлагают сократить срок реабилитации практически в четыре раза за счет индивидуально подобранных процедур в Центре реабилитации ОКБ №1.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, по сравнению с домашними условиями, когда восстановление длится 2-3 месяца, в центре его вполне могут сократить до 2-3 недель. Специальное оборудование, уникальные для Тюмени технологии и виды лечения, опытные врачи помогут быстрее вернуться к обычной жизни после любых хирургических вмешательств.

Индивидуальная программа реабилитации включает в себя целый комплекс процедур, направленный на быстрое заживление и восстановление тканей, лечение нарушений кровообращения и чувствительности, уменьшение синяков и отеков, повышение тонуса мышц. Для этого здесь применяют водо- и грязелечение, массаж, тепловые процедуры, иглорефлексотерапию и лечебную физкультуру. Проводится уникальное подводное вытяжение, аппаратная физиотерапия и другие эффективные процедуры.

Бесплатно пройти курс в Центре реабилитации ОКБ №1 могут дети, а также пациенты по полису ОМС, находящиеся на лечении в хирургическом отделении этой больницы. Также в рамках профилактики можно пройти косметические и оздоровительные процедуры.

 

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