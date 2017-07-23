Тобольские ветераны рассказали детям о семейных традициях

фото Евгении Шевцовой

"Тайны старого сундука" открыли для своих воспитанников специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, в мероприятии приняли участие не только дети, но и ветераны первичных общественных организаций города. Они рассказали ребятам о традициях своих семей и старинных вещах своих предков.

Так, член ветеранской организации мясокимбината Надежда Васильева принесла и показала ребятам старинную семейную реликвию - фарфоровую китайскую тарелку, которая традиционно передается в их семье из поколения в поколение. Председатель Совета ветеранов социальной политики города Галина Абубакирова продемонстрировала свадебные фото своей семьи и рассказала о нарядах жениха и невесты разных поколений.