Квартиры SMART - формата будут строить в Тюмени

www.mtrgrup.com

Полноценное жилье с продуманной площадью – то, что ждут сегодня покупатели. И никаких бесцельно спроектированных метров, будь то прихожая с мини-футбольное поле или комнаты-"сардельки" быть не должно, считают эксперты.

Если обратиться к статистике, то последние два года рынок демонстрирует снижение площади приобретаемой квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынке. Например, в I квартале 2016 года площадь средней покупаемой квартиры в новостройке была равна 55,6 кв. метрам, а по итогам II квартала 2017 года этот показатель составил всего 49 кв.метров.

"Трехкомнатная квартира в "бизнес-классе" площадью 200 кв.метров – для современного покупателя это слишком много, а вот вариантов 4-комнатной квартиры в этом сегменте на те же 200 кв. метров практически нет", - отметил генеральный директор одной из студий продаж Андрей Панасюк.

"Мы сознательно увеличили количество двух и трехкомнатных квартир в наших проектах, при этом их площади достаточно комфортные для проживания. Что касается предложения в сегменте "бизнес-класс", планировочные предложения изменились, но площадь квартир уменьшилась незначительно", - подчеркнула готовность застройщика отвечать запросам рынка коммерческий директор одной из строительных компаний Светлана Утешева.

По мнению заместителя начальника отдела маркетинга другой строительной компании Андрея Василькова, потребитель скорректировал не только квадраты, но и их расположение в квартире.

"Массовое появление в новостройках квартир с большой кухней-гостиной – не что иное, как ответ на запрос современного потребителя. Ему так удобнее, поэтому мы так строим, избавляя покупателя от дальнейших работ по перепланировке стандартной квартиры", - отметил он.

Из новинок сезона: квартиры с высокими потолками. Это даже не стандарт проверенных временем "сталинок" с их безупречным 3,2 метра, а то, что так восхищало многих в европейских кинофильмах. На рынок пришли квартиры-"хайфлеты" с высотой потолка от 4,5 до 6 метров.