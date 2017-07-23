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Тюменские художники отреставрировали Литературный бульвар

13:18 23 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Участники фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц" совместно с арт-проектом "Цвет города" отреставрировали Литературный бульвар, который располагается на крыше паркинга по адресу: ул. Советская, 55. 

"Воплощая большую мечту о проведении фестиваля, мы не могли обойти стороной наше самое главное детище — Литературный бульвар. Он обветшал, и ему стала необходима срочная помощь. Двигаясь вперед, нельзя забывать о том, что ты создал, ведь несешь за это ответственность. Поэтому мы попытались собрать тех же спонсоров, что помогали нам его создавать, и этим составом подлатали бульвар", - рассказал куратор фестиваля "Морфология улиц" Дмитрий Зеленин.

Реставрация продолжалась неделю. Художники не только привели в порядок уже знакомые тюменцам изображения, но и изменили корешок главной книги Литературного бульвара: раньше том назывался "Сибирская книга", теперь — "Душевный город".

Напомним, что Литературный бульвар появился в Тюмени четыре года назад в преддверии Дня города, и за это время полюбился не только жителям, но и гостям областной столицы. Стены вентиляционных шахт бульвара расписаны литературными сюжетами из произведений Михаила Булгакова, Александра Дюма, Артура Конана Дойля, Уильяма Шекспира, Астрид Линдгрен и детского писателя Владислава Крапивина. Над его росписью более месяца работали четыре тюменских художника: Василий Евсеев, Наталья Таберт, Дмитрий Данилов и Елена Кураш, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

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