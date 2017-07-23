Птицефабрика "Тюменский бройлер" увеличит выпуск халяльных продуктов

Фото управления информационной политики Тюменского района

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" намерена увеличить производство продукции под маркой "Халиф" с 36 до 100 тонн в месяц.

"Халяльный продукт мы представили на фестивале "Сибирский разносол", который прошел неделю назад в Тобольске. Это отличная площадка для презентации новой продукции от уже известных тюменских производителей. Фестиваль первый, но мы рассчитываем, что он станет традиционным и ежегодным. Что касается "Халифа", то мы изначально рассматривали эту продуктовую линейку,в которую уже входит 14 наименований, главной новинкой года", рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

Разработанную на "Тюменском бройлере" новую халяльную марку намереваются адаптировать под собственную продукцию и в других регионах, где работает группа ПРОДО, в частности в Пермском крае и Омской области.