Тюменцы помогают ликвидировать незаконные свалки

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

71 несанкционированную свалку на территории области удалось обнаружить благодаря бдительности жителей региона.

С февраля 2017 года в адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта поступило 71 обращение от жителей Тюменской области о несанкционированных свалках. Проведена работа, по итогам которой 12 объектов ликвидировали: мусор убран и проведена рекультивация земель. По 55 объектам идет работа, остальные в стадии рассмотрения. Такие данные обнародовали на заседании круглого стола "Экологические проблемы в Тюменской области, стоящие на контроле Регионального отделения ОНФ", пишет "Тюменская область сегодня".

Руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Лесков, считает, что с учетом размеров территории региона процент выявления незаконных свалок достаточно низкий.

"Я сам часто бываю в сельской зоне и вижу, в каком состоянии оказались эти территории за последние десять лет. Но, что интересно, по этим местам, где я сам нашел свалки мусора, обращений нет",- уточнил он.