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22 июля - события дня

17:54 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивном центре "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9) начнется мастер-класс по лонг-борду.

В Тюмени в 10 часов в центр социальной помощи семье и детям "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется информационно-просветительский проект "Лето в Семье. Экоквест".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефяник" им. Виктора Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 15-летию со дня образования 601-го центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

В Заводоуковском городском округе в 11 часов 10 минут в центре зимних видо спорта "Сосновый бор" начнется Кубок Тюменской области по летнему биатлону.

В с. Бердюжье в 11 часов начнется областной национальный казахский праздник "Курултай".

В с. Шабаново Омутинского района в 9 часов начнется фестиваль семейных ценностей "Корни". 

Этот день в истории:

В 1881 году в Нижнем Новгороде открыта первая телефонная сеть в Российской империи.

В 1910 году при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.

В 1941 году начался первый авианалет германских люфтваффе на Москву.

В 1951 году родился Олег Газманов, российский эстрадный певец, поэт и композитор.

В 1958 году умер Михаил Зощенко, русский писатель.

В 1961 году родилась Ирина Розанова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, народная артистка России.

В 1959 году состоялся первый полет самолета "Ан-10".

В 1995 году американские астрономы Ален Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету.

В 2011 году произошли теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства восемь человек погибли, десятки ранены. В результате нападения Брейвика на молодежный лагерь на острове Утёйа погибли 68 и десятки получили ранения.

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